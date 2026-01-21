Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia ottavo giorno

Oggi, ottavo giorno della Novena ai Santi Sposi, rivolgiamo le nostre preghiere ai Santi Maria e Giuseppe, chiedendo loro di intercedere per la nostra famiglia. In questo momento, ci affidiamo alla loro sapienza e protezione, sperando di ricevere la grazia necessaria per rafforzare i legami e vivere con amore e serenità.

Giunti all’ottavo giorno della Novena, chiediamo ai Santi Sposi una grazia speciale per la nostra famiglia, lasciandoci guidare dall’esempio di amore e custodia di Maria e Giuseppe. Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria e ci rende partecipi. Tra questi, la festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, che viene ricordato il 23 gennaio. Ai Santi Sposi rivolgiamo con fiducia le nostre intenzioni, confidando nella loro potente intercessione presso Dio. Questa festa risale al 1400 ed è nata come espressione della fede del popolo di Dio, che ha visto in questo matrimonio, un evento fondamentale nella storia della Salvezza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, ottavo giorno Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoOggi prende avvio la Novena ai Santi Sposi, un momento di preghiera dedicato a chiedere protezione e grazia per la propria famiglia. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, secondo giornoIl secondo giorno della Novena ai Santi Sposi invita a rivolgere una preghiera per la propria famiglia, affidandola alla protezione e alla guida di questi santi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Preghiera del mattino 21 Gennaio 2026: Concedimi costanza nella fede; Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia secondo giorno; Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia terzo giorno. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoInizia oggi la Novena ai Santi Sposi a cui chiediamo una grazia per superare ogni crisi e ritrovare la forza nelle fatiche quotidiane. lalucedimaria.it Da domani inizia la novena dei Santi Ciro e Giovanni, Patroni della Città di Vico Equense… domani sera Santo Rosario in lingua napoletana alle ore 18, celebrazione eucaristica ore 18:30 con don Michele Afeltra e la comunità di San Ciro in Caprile di Gragn facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.