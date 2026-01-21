Novara sei corde in concerto per Brera con Gusto

Sabato 24 gennaio a Novara si terrà un concerto nell'ambito della rassegna

Sabato 24 gennaio a Novara nuovo appuntamento con la rassegna musicale "Brera con Gusto".L'appuntamento è alle 21 sul palco dell'auditorium del Civico istituto musicale Brera con il duo chirarristico "Ricercare". Protagoniste della serata "Sei corde in concerto" sono Patrizia Giannone e Patrizia.🔗 Leggi su Novaratoday.it

“Corde di Natale”: per l'Epifania Francesco e Giovanni Buzzurro in concerto con Daria Biancardi e Giuseppe MiliciIl 6 gennaio 2026, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, si terrà il concerto “Corde di Natale” con Francesco e Giovanni Buzzurro, accompagnati da Daria Biancardi e Giuseppe Milici.

Leggi anche: Una serata di grande jazz al Brera di Novara

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guarda che luna... Arona (Novara) - facebook.com facebook