Nova! | Il festival di Novaradio arriva all' Exfila di Firenze

Da firenzetoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24 Gennaio, all'Exfila, Novaradio e Arci Firenze organizzano la seconda edizione di "Nova!" il festival della radio Comunitaria dell'Arci fiorentina. Nova! sarà una giornata in cui sarà condensato tutto quello che ogni giorno da 34 anni, Novaradio rappresenta, ovvero informazione, musica.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

