Recentemente, migliaia di cittadini norvegesi hanno ricevuto un messaggio dalle forze armate che comunica come, in caso di guerra, alcune proprietà potrebbero essere requisiti dallo Stato. Questa comunicazione evidenzia le misure di preparazione e le eventuali restrizioni che potrebbero essere applicate in situazioni di emergenza nazionale. È importante conoscere le normative e le procedure adottate dalle autorità in scenari di crisi per una corretta informazione.

Nei giorni scorsi circa migliaia di abitanti della Norvegia hanno ricevuto un messaggio digitale dalle forze armate nazionali in cui li si avverte che alcuni beni di loro proprietà saranno requisiti nel caso in cui il Paese fosse coinvolto in una guerra. I militari potrebbero espropriare case, veicoli, macchinari, imbarcazioni. In totale le confische sarebbero circa 13.500 e sarebbero necessarie per affrontare un conflitto. “L’importanza di essere preparati alle crisi e alla guerra è aumentata drasticamente negli ultimi anni”, afferma in un comunicato il capo dell’Organizzazione logistica delle forze armate norvegesi, il maggiore generale Anders Jernberg: “La Norvegia si trova nella situazione di sicurezza più grave dalla Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Norvegia, le forze armate scrivono ai cittadini: “In caso di guerra le vostre case saranno confiscate”

Allerta guerra in Norvegia: esercito invia lettere ai cittadini per requisire case e mezziL’allerta guerra in Norvegia ha portato l’esercito a inviare comunicazioni ai cittadini, informandoli della possibile requisizione di case, veicoli, barche e attrezzature.

