Norton Cuffy, giovane esterno del Genoa, è stato al centro di alcune voci di mercato riguardanti la Juventus. Tuttavia, il club rossoblù ha chiarito che non intende cedere il giocatore in prestito. La situazione rimane stabile, con il Genoa che conferma il proprio impegno nel valorizzare il talento di Cuffy senza considerare variazioni in questa fase.

Norton Cuffy Juve, Ottolini prova l'assalto al suo "pupillo" per la fascia destra, ma la richiesta di un prestito viene respinta al mittente. Le difficoltà oggettive riscontrate nella trattativa per Óscar Mingueza, blindato dal Celta Vigo, hanno costretto la dirigenza della Juventus a virare rapidamente su obiettivi alternativi per puntellare la corsia destra. In queste ore, il DS Marco Ottolini ha deciso di giocare una carta personale, sondando il terreno per Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2004 attualmente in forza al Genoa. Tuttavia, quello che sulla carta poteva sembrare un dialogo agevolato dai buoni rapporti, si è trasformato in un ostacolo quasi insormontabile.

© Juventusnews24.com - Norton Cuffy Juve, Ottolini ci prova per l’esterno del Genoa: la risposta del Grifone è netta. La situazione

Calcio Napoli, Norton-Cuffy nel mirino: l’esterno del Genoa per gennaioIl Calcio Napoli punta forte su un talentuoso esterno del Genoa, considerato un possibile vice Di Lorenzo per gennaio.

Norton-Cuffy Juve, si complica l'affare: un club di Serie A forte su di lui già per gennaio. Le ultime sull'esterno del Genoa

Juve, il Celta fa muro per Mingueza. Kayode e Palestra fuori budget per gennaio. Prende quota Norton-CuffyLa Juve lavora per rinforzare la corsia di destra. Come riportato da La Stampa, in cima alla lista c’è Oscar Mingueza. Il dirigente bianconero Ottolini nei giorni scorsi si ... tuttojuve.com

Juve, a destra piace Norton-Cuffy: prima va ceduto Joao MarioBrooke Norton-Cuffy, esterno destro inglese classe 2004 del Genoa, sarebbe il pallino del nuovo ds della Juventus, Ottolini, per rinforzare la corsia della squadra di Spalletti. tuttojuve.com

