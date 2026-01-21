Nordio | 2025 anno cruciale per Giustizia
Il ministro Nordio ha presentato la relazione annuale al Parlamento, definendo il 2025 come un anno cruciale per la giustizia italiana. In una fase di stabilità politica, si evidenzia l’impegno del governo nel garantire continuità e crescita, sottolineando il ruolo dell’Italia come primo paese Ue per finanziamenti PNRR. Questo periodo rappresenta un momento di svolta, con obiettivi chiari per rafforzare il sistema giudiziario e migliorare l’efficienza delle riforme avviate.
10.39 Relazione annuale al Parlamento del ministro alla Giustizia Nordio. Il 2025 "anno di svolta per la Giustizia", in una fase "cruciale" della legislatura; stabilità Governo è garanzia continuità "L'Italia orgogliosamente al 1°posto in Ue per finanziamenti Pnrr,testimonianza della credibilità ed efficacia delle politiche adottate". Suicidi in carcere "fallimento dello Stato" e "fardello di dolore", ma calo del 10%. Rafforzamenti organici "senza precedenti". Riforma Giustizia "non è contro magistratura né opposizione, basta litanie petulanti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
GIUSTIZIA, NORDIO: 2025 E’ STATO ANNO DI SVOLTARoma, 21 gen – Il 2025 è stato un anno di svolta per la giustizia. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella sua relazione annuale al Parlamento sull’amministrazione della giustizia. (Sis ... 9colonne.it
Da Almasri al referendum: l’anno di NordioIl 2025 di Carlo Nordio tra riforma della giustizia, intercettazioni, carceri, e le tensioni istituzionali per il caso Almasri. policymakermag.it
