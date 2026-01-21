Nordio | 2025 anno cruciale per Giustizia

Il ministro Nordio ha presentato la relazione annuale al Parlamento, definendo il 2025 come un anno cruciale per la giustizia italiana. In una fase di stabilità politica, si evidenzia l’impegno del governo nel garantire continuità e crescita, sottolineando il ruolo dell’Italia come primo paese Ue per finanziamenti PNRR. Questo periodo rappresenta un momento di svolta, con obiettivi chiari per rafforzare il sistema giudiziario e migliorare l’efficienza delle riforme avviate.

