Nordio alla Camera riferisce sull’amministrazione della Giustizia

Il ministro della Giustizia Nordio si presenta in Parlamento per illustrare lo stato dell’amministrazione giudiziaria in Italia. Nel corso della sua relazione, approfondisce le principali sfide e le iniziative in corso per migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema giudiziario. Un momento di confronto volto a chiarire le prospettive e le azioni adottate nell’ambito della politica interna, con l’obiettivo di garantire un’ordinata amministrazione della giustizia nel paese.

Nordio alla Camera: riforma giustizia e nuovi interventi sulle carceriIl ministro Carlo Nordio ha illustrato alla Camera le principali novità riguardanti la riforma costituzionale sulla giustizia, insieme al Piano triennale volto a ridurre il sovraffollamento carcerario e migliorare la gestione della giustizia minorile.

