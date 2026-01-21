Il ministro Nordio ha sottolineato che la riforma della giustizia, volta a modernizzare il sistema processuale, non mira a ostacolare la magistratura né a favorire specifiche forze politiche. Tuttavia, molte opposizioni e gruppi politici esprimono ancora forti resistenze, ritenendo che i cambiamenti possano influire sull’equilibrio del sistema giudiziario e sulla tutela dei principi fondamentali.

«Deve essere chiaro che la riforma della Giustizia, che mira ad attuare una rivoluzione processuale di 40 anni fa, non è né contro la magistratura, né contro l’opposizione, né contro nessuno. Ma vi sono stati moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica che si sono schierati a favore. Un membro dell’opposizione, l’onorevole Bettini, ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella sua relazione sulla Giustizia alla Camera. Ci sono state proteste in aula da parte delle opposizioni quando il ministro, a proposito della riforma della giustizia, ha parlato di «una petulante litania (ovvero che si vorrebbe «mettere il pm sotto l’esecutivo») di fronte alla quale non c’è possibilità di replica». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nordio: a sinistra molti “no” alla riforma della giustizia per motivi politici

Nordio presenta i pilastri della riforma della sua giustizia

Nordio: «Molti all’opposizione sono pro riforma della Giustizia, ma votano no per politica». Sul sito del ministero una foto a fumettiIl Guardasigilli è intervenuto in Aula alla Camera per la relazione sullo stato della giustizia: «Le nuove norme per i minori? Punteremo alla certezza della pena» ... msn.com

Bettini si rimangia la parola sul referendum: Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro MeloniOggi il referendum sulla Giustizia è diventato un sì o un no a Giorgia Meloni, sostiene l'ideologo dem. Che dice di non voler fare il nemico della sinistra, e che quindi voterà no. Ma al Congresso d ... ilfoglio.it

Sul referendum giustizia la Cgil soccorre l'Anm, il segretario Landini accusa il Fronte del Sì di "dire panzane" e il governo di trattare gli italiani "come cog***i". Nordio cita Vassalli e fa infuriare la sinistra. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it. - facebook.com facebook