Nora Giacobini Montopoli e il suo istituto magistrale

Montopoli ha reso omaggio a Nora Giacobini, pedagogista, filosofa e docente che, tra il 1950 e il 1953, ha insegnato filosofia e pedagogia presso l’ex istituto magistrale della città. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel percorso formativo locale, sottolineando l’importanza della cultura e dell’educazione nel territorio.

MONTOPOLI Montopoli ha ricordato Nora Giacobini. Docente, pedagogista e filosofa che, dal 1950 al 1953, ha insegnato filosofia e pedagogia all'ex istituto Magistrale di Montopoli. Ad aprire i lavori del convegno la sindaca Linda Vanni. "Questo vuole essere soltanto il primo passo di un impegno più importante – ha detto la sindaca – Come continueremo a parlare di Nora Giacobini? Abbiamo intenzione di candidarla alla seconda edizione dell'avviso 'L'Italia delle donne', inoltre ci piacerebbe poter riportare a Montopoli l'archivio delle ex scuole magistrali, custodito a San Miniato, e avviare un percorso che possa condurci nel 2028 a celebrare insieme i 30 anni dalla sua scomparsa".

