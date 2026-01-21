Jessica Moretti si difende dalle accuse relative al Constellation, sostenendo di non averne mai abbandonato le responsabilità. Intanto, emergono video che ricostruiscono la vicenda nel dettaglio, fornendo una narrazione minuto per minuto dei tragici eventi, dall’inizio alle conseguenze. La ricostruzione precisa e dettagliata mira a fare chiarezza su una vicenda complessa e delicata.

La strage ricostruita secondo per secondo: dalle 1:26 all’inferno. Secondo dopo secondo, minuto dopo minuto. È stata una ricostruzione chirurgica quella affrontata da Jessica Maric in Moretti durante le dieci ore di interrogatorio davanti alla Procura di Sion, nel Canton Vallese. Al centro, la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, quando alle 1:26 un incendio devastante ha trasformato la discoteca Constellation, a Crans Montana, in una trappola mortale: 40 vittime e 116 feriti. Maric, proprietaria del locale insieme al marito Jacques Moretti, è indagata per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non sono scappata dal Constellation’: Jessica Moretti si difende, ma spuntano i video

Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvatiJessica e Jacques Moretti, originari della Corsica, sono i proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana.

Crans-Montana, spunta il video della fuga dal Constellation: la donna che scappa sarebbe Jessica MorettiA Crans-Montana, il video della fuga dal locale Le Constellation ha attirato l’attenzione, mostrando una donna, presumibilmente Jessica Moretti, mentre tenta di scappare durante l’incendio della notte di Capodanno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sono stato travolto da una sciatrice sulle piste, lei è scappata: ho un braccio rotto, ne avrò per 45 giorni. Per fortuna c'è chi ha visto tutto e mi ha soccorso; Crans, l'avvocato di Jessica Moretti: Non è scappata con la cassa; Crans Montana, la fuga di Jessica: Ero nel panico. Sono andata dai miei figli; Il sogno della cicala: tra presente e futuro.

Crans-Montana, Jessica Moretti non è scappata con la cassa: i suoi avvocati smentiscono il video della fugaTragedia di Crans-Montana, la difesa dei proprietari smentisce l'ipotesi per cui Jessica Moretti sarebbe scappata con la cassa ... virgilio.it

Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, la sorella: «Sono scappata, lui l’ha chiusa in bagno e ha iniziato a picchiarla. Non denunciò per paura»La sorella di Jessica era stata aggredita da Douglas Reies Pedriso il 28 dicembre 2024. «Non avevamo passato il Natale insieme. Sono andata a trovarla. Mi ha chiesto di fermarmi a dormire, per ... leggo.it

«Non sono brava a raccontarmi, ma voglio condividere - anche se non è facile - un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Ricordo che quando me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata in lacrime - facebook.com facebook