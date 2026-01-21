Non solo prosciutto cotto cancerogeno il medico | Altri 4 cibi da centellinare

Recentemente, il prosciutto cotto è stato oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che lo ha classificato come cancerogeno del gruppo 1. Tuttavia, non è l’unico alimento da moderare: altri quattro cibi richiedono cautela nell’uso quotidiano. È importante conoscere i rischi associati alla dieta per adottare scelte più consapevoli e bilanciate.

(Adnkronos) – Il prosciutto cotto sul 'banco degli imputati' per la valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Airc) dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha inserito le carni lavorate nella stessa categoria di rischio cancerogeno del tabacco (il Gruppo 1 Iarc). "E' dal 2015 che c'è questa classificazione che torna ciclicamente a spaventare i consumatori", dice all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum. "La scienza, tuttavia, non ci sta dicendo che un panino al prosciutto 'uccide' quanto una sigaretta, ma che abbiamo la certezza scientifica che un consumo abituale di questi prodotti aumenta il rischio di effetti patogeni, in particolare al colon-retto", aggiunge.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Alimenti: non solo prosciutto cotto cancerogeno, medico-nutrizionista ‘altri 4 da centellinare’Recentemente, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha inserito le carni lavorate, tra cui il prosciutto cotto, nella categoria dei rischi cancerogeni per l'uomo. Prosciutto cotto cancerogeno, cosa c’è di veroRecenti studi evidenziano una possibile correlazione tra alcuni conservanti degli alimenti trasformati, come il prosciutto cotto, e un aumento del rischio di cancro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il prosciutto cotto è cancerogeno? Sì, ma non è una novità: la classificazione dell’IARC; Oms classifica il prosciutto cotto come cancerogeno, meglio consumarne poco per ridurre il rischio di tumore; Prosciutto cotto: cosa dice davvero l’OMS sulla sua pericolosità e come sostituirlo con alternative più sane; Il prosciutto cotto nella lista nera dell’Oms. Tumore, non solo prosciutto cotto cancerogeno. Il nutrizionista: «Altri quattro cibi da mangiare con cautela, ecco quali»Il prosciutto cotto sul 'banco degli imputati' per la valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Airc) dell'Organizzazione mondiale della sanità, ... msn.com Non solo prosciutto cotto cancerogeno, il medico: Altri 4 cibi da centellinare(Adnkronos) - Il prosciutto cotto sul 'banco degli imputati' per la valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Airc) ... msn.com In questi giorni stanno girando diversi post che parlano del prosciutto cotto come cancerogeno, certo...ma non è una novità! E soprattutto cosa significa davvero questa classificazione In questo reel facciamo chiarezza su carni processate, rischi reali e - facebook.com facebook Perché il prosciutto cotto è considerato “cancerogeno di tipo 1” dall’OMS e cosa dicono i nuovi studi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.