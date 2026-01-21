Non immaginavo che potesse accadere | lo sconforto del gestore di uno dei locali estivi distrutti dal ciclone Harry

Il ciclone Harry ha causato danni significativi al bar ristorante La Perla, situato sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. Le onde, con la loro violenza, hanno portato via gran parte delle strutture e degli arredi, lasciando il locale in condizioni di totale distruzione. Un evento inaspettato che ha colpito profondamente il gestore e la comunità locale, evidenziando la vulnerabilità delle strutture costiere di fronte a fenomeni meteorologici estremi.

Poco e niente è rimasto del bar ristorante La Perla del lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. La furia delle onde del mare si è spinta fin dentro al locale distruggendo vetrate e arredi. AgrigentoNotizie ha incontrato il gestore del locale, l'imprenditore Giuseppe Fonti: "C'è totale.

