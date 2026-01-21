No altri trent’anni per favore no Lettera da una minaccia

Un autorevole ricercatore, giunto ai 96 anni, ogni giorno compare sul web per spiegare come si arriva, e bene, a quell'età. La frequenza è un po' ossessiva, quasi come Poltrone e sofà, ma l'utente ex baby boomer, sessantenne, legge avidamente: verdure, verdure e verdure. Niente carne. Vino, mai. Camminare. E, soprattutto, "pensare positivo", un mantra. Io non capisco. Col mondo ribaltato, uno si prende l'Ucraina, l'altro vuole la Groenlandia – e tira fuori il portafogli, paga bene. Otto minuti per un missile Oreshnik dalla Russia all'occidente. Giocano? E' tutto un Risiko? "Pensare positivo", mah.

