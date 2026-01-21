No al ddl sui Livelli essenziali delle prestazioni Uil Abruzzo | Riapre all' autonomia differenziata e alle diseguaglianze

La Uil Abruzzo esprime perplessità sul ddl 1623 riguardante i Livelli essenziali delle prestazioni, considerandolo un intervento formale che non affronta le disuguaglianze generate dall’autonomia differenziata. Secondo l’organizzazione sindacale, la proposta non modifica l’impianto normativo e rischia di perpetuare le disparità tra le regioni. La questione rimane centrale per garantire un livello uniforme di servizi per tutti i cittadini.

“Il disegno di legge – dichiara infatti Lombardo - si configura come un intervento volto a recepire le indicazioni della Corte costituzionale, senza tuttavia mettere in discussione l’impianto complessivo della legge 86 del 2024. In questa prospettiva, più che esprimere un ripensamento di merito, il provvedimento appare funzionale a rendere nuovamente praticabile il percorso di attuazione dell’autonomia differenziata su cui la nostra organizzazione sin da subito, così come era concepita, espresse forte contrarietà”. “La posizione della corte, sposata in toto dalla nostra organizzazione sindacale, è chiara: la direzione da seguire per valorizzare il sistema delle autonomie non è un regionalismo competitivo, ma un regionalismo cooperativo, fondato su meccanismi di perequazione e sussidiarietà.🔗 Leggi su Ilpescara.it

