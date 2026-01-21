Nizza e Go Ahead Eagles si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Dopo sei partite, il Nizza di Puel cerca una vittoria per migliorare la propria posizione, mentre gli olandesi puntano a consolidare il loro cammino. In questa guida troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio l’incontro.

Ultima e ferma al palo dopo 6 giornate il Nizza di Puel cerca gloria nell’ultima gara interna della fase a girone di Europa League contro gli olandesi del Go Ahead Eagles. Il tecnico ex Leicester non ha ancora rimesso in carreggiata gli Aiglons che sono reduci dalla cinquina subita sul campo del Tolosa. La squadra adesso deve cominciare a guardarsi pericolosamente alle spalle, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Go Ahead Eagles (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Nizza-Go Ahead Eagles (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida tra Nizza e Go Ahead Eagles, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Nizza-Go Ahead Eagles (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiNizza e Go Ahead Eagles si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Nice - Go Ahead Eagles : les échos; Dove vedere in tv l’Europa League di calcio 2026 oggi: orari 22 gennaio, programma, streaming; Europa League, 7ª giornata: Roma e Bologna cercano conferme; Europa League: programma settima giornata.

Pronostico Nizza vs GO Ahead Eagles – 22 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Nizza e GO Ahead Eagles si gioca il 22 Gennaio 2026 alle 21:00 all’Allianz Riviera e promette intensità ed equilibrio. news-sports.it

Pronostico Nizza-GA Eagles: è una questione di motivazioniNizza-GA Eagles è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

È il momento della potatura. Ogni gesto è fatto con cura, liberando la vite per il prossimo futuro. It is pruning time. Every gesture is carried out with care, freeing the vine for what lies ahead. #poderimarcarini #marcarini #marcariniwine #barolo #pruning #prunin - facebook.com facebook