Nizza e Go Ahead Eagles si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Dopo sei partite, il Nizza di Puel cerca una vittoria per sperare nella qualificazione, mentre gli olandesi vogliono consolidare il loro cammino europeo. In questa analisi, si approfondiscono formazioni, quote e pronostici per una partita che potrebbe avere importanti implicazioni.

Ultima e ferma al palo dopo 6 giornate il Nizza di Puel cerca gloria nell’ultima gara interna della fase a girone di Europa League contro gli olandesi del Go Ahead Eagles. Il tecnico ex Leicester non ha ancora rimesso in carreggiata gli Aiglons che sono reduci dalla cinquina subita sul campo del Tolosa. La squadra adesso deve cominciare a guardarsi pericolosamente alle spalle, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Go Ahead Eagles (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Lione-Go Ahead Eagles (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Lione e Go Ahead Eagles, valido per l’Europa League, si gioca l’11 dicembre 2025 alle ore 21:00.

Leggi anche: Lione-Go Ahead Eagles (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Europa League: programma settima giornata; Pronostico Nizza-Go Ahead Eagles 22 Gennaio: francesi già eliminati; Nizza vs Go Ahead Eagles Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Europa League 22-01-2026.

Pronostico Nizza vs GO Ahead Eagles – 22 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Nizza e GO Ahead Eagles si gioca il 22 Gennaio 2026 alle 21:00 all’Allianz Riviera e promette intensità ed equilibrio. news-sports.it

Il premio Fair Play e la grande occasione in Europa League: alla scoperta dei Go Ahead EaglesI Go Ahead Eagles tornano in Europa League 10 anni dopo l’ultima, e unica, volta: la storia e i successi del club di Deventer I Go Ahead Eagles sono una delle favole dell’Europa League di quest’anno. gianlucadimarzio.com

Non poteva iniziare meglio il nuovo anno per l'atleta belga Jana van Lent, che ha vinto la Prom'Classic 10 km di Nizza con il tempo di 30'09", stabilendo il NUOVO RECORD EUROPEO. COMPLIMENTI! #janavanlent #recordeuropeo10km #ioamocorrere #amo - facebook.com facebook