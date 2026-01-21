Nizza-Go Ahead Eagles Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Nizza e Go Ahead Eagles, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Dopo sei giornate senza vittorie, il Nizza di Puel si prepara a disputare l’ultima partita casalinga della fase a gironi di Europa League, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione. Qui troverai formazioni, quote e pronostici per una partita importante per entrambe le squadre.

Ultima e ferma al palo dopo 6 giornate il Nizza di Puel cerca gloria nell’ultima gara interna della fase a girone di Europa League contro gli olandesi del Go Ahead Eagles. Il tecnico ex Leicester non ha ancora rimesso in carreggiata gli Aiglons che sono reduci dalla cinquina subita sul campo del Tolosa. La squadra adesso deve cominciare a guardarsi pericolosamente alle spalle, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Nizza vs GO Ahead Eagles – 22 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Nizza e GO Ahead Eagles si gioca il 22 Gennaio 2026 alle 21:00 all’Allianz Riviera e promette intensità ed equilibrio. news-sports.it

Il premio Fair Play e la grande occasione in Europa League: alla scoperta dei Go Ahead EaglesI Go Ahead Eagles tornano in Europa League 10 anni dopo l’ultima, e unica, volta: la storia e i successi del club di Deventer I Go Ahead Eagles sono una delle favole dell’Europa League di quest’anno. gianlucadimarzio.com

