Nivola l’arte sarda più universale Dalla Barbagia a New York e ritorno

Nivola, artista sardo di fama internazionale, ha portato l’arte della sua terra dalla Barbagia a New York, tornando infine alle origini. Nato nel 1911 in un piccolo paese della Sardegna, ha trascorso una vita dedicata alla scultura e alla ceramica, contribuendo a far conoscere la cultura sarda nel mondo. La sua storia riflette il dialogo tra radici profonde e riconoscimento globale.

Costantino Nivola (accento sulla o) era il quinto dei dieci figli di un muratore di Orani, piccolo centro della Barbagia, e ha trascorso tutta la vita (1911-1988) con la convinzione d’essere nato indesiderato: "Mia madre adorava il primo figlio, che era l’unico felice della famiglia. Andava tutti i giorni in chiesa a chiedere al signore: non farmi fare più figli". Spirito malinconico ma vitale, Nivola era legatissimo alla sua terra, la Sardegna, con la quale aveva una connessione viscerale, e non si può capire la sua natura di artista universale senza considerare che visse la sua lunga stagione a New York, cominciata nel 1939, come un interminabile esilio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La locandina dell'evento dove si può vedere la copertina del compact disc, ispirata all'arte di Costantino Nivola - facebook.com facebook