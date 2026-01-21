Nivea cellular epigenetics il siero epigenetico dall' approccio democratico

Nivea Cellular Epigenetics è il nuovo siero skincare che utilizza un approccio basato sull'epigenetica per contrastare i segni dell'invecchiamento. Questa innovazione rende più accessibile un trattamento avanzato, offrendo una soluzione efficace e semplice da integrare nella routine quotidiana. Un prodotto che combina scienza e praticità, pensato per chi cerca un miglioramento visibile della pelle senza complicazioni.

Con Cellular Epigenetics, Nivea ha lanciato il primo siero con tecnologia epigenetica, un passo importante nell'evoluzione della skincare anti-età, ora accessibile a tutti. Ringiovanire la pelle attraverso l'epigenetica rappresenta il presente della skincare anti-età. Lo studio di come fattori, quali lo stile di vita e l'ambiente, influenzano l'attività cellulare ha dimostrato che questi elementi hanno un impatto diretto sulla pelle. Ad esempio, due gemelli che condividono lo stesso DNA possono mostrare segni di invecchiamento diversi influenzati proprio dai fattori esterni, in modo particolare lo stress e l'esposizione ai raggi UV.

