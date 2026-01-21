Nintendo il presidente Furukawa parla dei futuri film | Puntiamo anche agli anime ma sono impegnativi

Nintendo, sotto la guida del presidente Furukawa, ha annunciato un rinnovato interesse per il settore cinematografico e degli anime. Pur riconoscendo le sfide legate a questi progetti, l’azienda intende esplorare nuove opportunità per portare i propri franchise su schermo, mantenendo un approccio realistico e ponderato. La casa, famosa per Mario, Zelda e Pokémon, si prepara a ripensare il proprio rapporto con il mondo dell’intrattenimento visivo, senza rinunciare alla qualità e all’autenticità dei propri prodotti

La casa che ha dato al mondo Mario, Zelda e Pokémon sta ripensando il proprio rapporto con lo schermo. In un'industria in cui videogiochi e anime si incrociano sempre più spesso, Nintendo guarda al futuro: film in corso, produzioni live-action e - forse - una nuova stagione anime legata ai suoi franchise. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, non esclude un futuro anime per le IP della compagnia. Dopo il successo cinematografico recente, la casa di Kyoto valuta espansioni oltre al gaming, pur definendo l'anime una strada "possibile ma complessa" per i suoi brand più iconici. Nintendo vuole far vivere i suoi personaggi fuori dalle console* Che la Nintendo del presente non sia quella degli anni '90 lo si capisce da un solo dato: la compagnia investe ormai nel cinema quasi come nel gaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

