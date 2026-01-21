NFL Championship Round play-offs | programma completo tv e streaming fino al Super Bowl

La fase finale dei playoff NFL si avvicina al suo epilogo, con le semifinali che determinano le due finaliste per il Super Bowl 60, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara. In questa guida troverai il programma completo degli incontri, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni necessarie per seguire il percorso verso la grande finalissima del 9 febbraio.

Siamo giunti ormai ufficialmente ad un passo dal Super Bowl. L’edizione numero 60 dell’attesissimo atto conclusivo della NFL, che si svolgerà al Levi’s Stadium di Santa Clara (San Francisco, California) nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio, attende solo di sapere quali saranno le due squadre che ne saranno protagoniste. Manca un solo turno, quello decisivo. Scopriremo quali saranno le due rivali che si contenderanno il Lombardi Trophy al termine del Championship Round che andrà in scena nel corso di questo fine settimana. Domenica 25 gennaio, infatti, si inizierà con il match che deciderà la AFC. 🔗 Leggi su Oasport.it

