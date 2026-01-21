Gavin Newsom, governatore della California e possibile candidato alle presidenziali USA del 2028, invita l’Europa a riflettere sull’attuale scenario politico internazionale. Con un richiamo a mantenere il dialogo con Donald Trump, nonostante le sue posizioni aggressive, Newsom sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato. La sua analisi evidenzia la complessità delle relazioni globali e la necessità di scelte strategiche per affrontare le sfide internazionali.

Insistere nel cercare un dialogo, nonostante l’aggressività delle parole e delle intenzioni, oppure con Donald Trump è più utile mostrarsi intransigenti? Gavin Newsom, governatore della California e tra i papabili candidati Dem alle presidenziali Usa 2028, non ha alcun dubbio. «Lui è un tirannosauro. O ti allei e fai coppia con lui oppure ti divora », ha dichiarato ad alcuni giornalisti al World Economic Forum di Davos. «Con lui la diplomazia non serve, non ci sono vie di mezzo. Un messaggio per i leader europei? Sì, dovete reagire. È ora di fare sul serio e smetterla di essere complici. È il momento di essere saldi e forti, mostrare un po’ di spina dorsale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Newsom e l’appello all’Europa: «Sveglia, Trump è un T-Rex»

Trump, il governatore Newsom: “E’ un T-Rex, ti divora. Ma i Paesi Ue non si pieghino e smettano di essere complici”L’appello di Newsom a Stati europei invita a mantenere ferme posizioni di fronte alle pressioni di Donald Trump.

