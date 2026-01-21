New Zealand PM Luxon calls November 7 poll promises economic prosperity
Il Primo Ministro della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, ha annunciato le elezioni generali programmate per il 7 novembre, segnando l'inizio della campagna elettorale per il suo mandato. Questa decisione riflette l'impegno del governo a promuovere la stabilità economica e a continuare le politiche di crescita del paese. La consultazione elettorale si svolgerà in un momento cruciale per la nazione, offrendo ai cittadini l'opportunità di esprimere la propria fiducia nel percorso intrapreso.
The conservative government, a coalition between the major centre-right National party and minority parties New Zealand First and ACT, has been in power since the 2023 election. “Kiwis will have to weigh up who is best placed to provide stable and strong government in a very volatile and uncertain world.a strong economy with responsible spending, lower taxes and more opportunity for you and your family,” Luxon told a news conference announcing the election date. Luxon, 55, has seen his popularity fall over the past year amid a weakening economy and higher unemployment. Current opinion polls indicate a tight contest with neither the ruling coalition nor the centre-left Labour Party, led by former Prime Minister Chris Hipkins, appearing to command majority support. 🔗 Leggi su Internazionale.it
