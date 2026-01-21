Netflix svela i contenuti italiani in arrivo nel 2026 | nuove serie film originali e il ritorno di Zerocalcare

Netflix annuncia i contenuti italiani previsti per il 2026, tra nuove serie, film originali e il ritorno di Zerocalcare. L’evento “What Next?” si è tenuto a Roma, offrendo uno sguardo dettagliato sulla programmazione futura, con particolare attenzione a volti noti e produzioni che arricchiranno l’offerta italiana. La proposta si configura come un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza di Netflix nel panorama culturale nazionale.

Netflix alza il sipario sulla sua line-up italiana per il 2026 e lo fa da Roma, durante l’evento “What Next?”, presentando una stagione che punta su volti amatissimi dal pubblico, nuove produzioni originali e ritorni che promettono di catalizzare l’attenzione per mesi. Il messaggio è chiaro: dopo dieci anni di presenza in Italia, la piattaforma vuole continuare a investire su storie, generi e ambizioni sempre più ampie, con un’offerta che spazia dalla fiction al crime, dal young adult all’unscripted, fino allo sport in diretta. Film originali: action, dramedy e commedia sentimentale. Tra gli elementi più distintivi del 2026 c’è il rafforzamento del fronte cinema, con una serie di titoli originali italiani che cercano di coprire gusti diversi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

