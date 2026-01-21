Netflix Italia film e serie tv da vedere nel 2026 | c’è anche Zerocalcare

Da lapresse.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix Italia ha annunciato le novità in arrivo nel 2026, includendo nuovi film, serie TV e contenuti originali. Tra le anteprime più attese figura anche la partecipazione di Zerocalcare, confermando l’impegno della piattaforma nella produzione di contenuti italiani di qualità. L’annuncio offre uno sguardo sulle future proposte, senza enfasi, per permettere agli utenti di scoprire con calma le prossime uscite in programma.

Netflix Italia ha presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, i film, le serie tv e le altre novità in arrivo sulla piattaforma nel 2026. L’offerta comprende la nuova serie di Zerocalcare intitolata ‘Due spicci’, che debutterà a maggio. Lo show riparte delle precedenti stagioni del filone con i protagonisti che, ha spiegato il fumettista, “hanno vite magari diverse da quelle attese, ma hanno trovato la loro strada. La serie cerca di capire cosa succede quando tutto questo si incrina”. Nel 2026, per la prima volta nell’offerta di un solo anno, Netflix ha riunito le stelle più luminose del cinema e dell’audiovisivo italiano, tra nomi affermati e stelle emergenti, ma anche protagonisti dello sport, della musica, creator e talenti che hanno conquistato il pubblico del nostro paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

netflix italia film e serie tv da vedere nel 2026 c8217232 anche zerocalcare

© Lapresse.it - Netflix Italia, film e serie tv da vedere nel 2026: c’è anche Zerocalcare

Leggi anche: Le serie tv e i film da vedere su Netflix questo weekend

Leggi anche: Le serie tv e i film da vedere su Netflix questo weekend di Halloween

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.