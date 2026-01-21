Netflix Italia ha annunciato le novità in arrivo nel 2026, includendo nuovi film, serie TV e contenuti originali. Tra le anteprime più attese figura anche la partecipazione di Zerocalcare, confermando l’impegno della piattaforma nella produzione di contenuti italiani di qualità. L’annuncio offre uno sguardo sulle future proposte, senza enfasi, per permettere agli utenti di scoprire con calma le prossime uscite in programma.

Netflix Italia ha presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, i film, le serie tv e le altre novità in arrivo sulla piattaforma nel 2026. L’offerta comprende la nuova serie di Zerocalcare intitolata ‘Due spicci’, che debutterà a maggio. Lo show riparte delle precedenti stagioni del filone con i protagonisti che, ha spiegato il fumettista, “hanno vite magari diverse da quelle attese, ma hanno trovato la loro strada. La serie cerca di capire cosa succede quando tutto questo si incrina”. Nel 2026, per la prima volta nell’offerta di un solo anno, Netflix ha riunito le stelle più luminose del cinema e dell’audiovisivo italiano, tra nomi affermati e stelle emergenti, ma anche protagonisti dello sport, della musica, creator e talenti che hanno conquistato il pubblico del nostro paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Netflix Italia, film e serie tv da vedere nel 2026: c’è anche Zerocalcare

Leggi anche: Le serie tv e i film da vedere su Netflix questo weekend

Leggi anche: Le serie tv e i film da vedere su Netflix questo weekend di Halloween

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑𝐕𝐀𝐋𝐋𝐄𝐘: 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐀 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐃𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐈 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐒𝐔 𝐍𝐄𝐓𝐅𝐋𝐈𝐗 Il mondo dei motori torna protagonista su Netflix con Motorvalley, la nuova serie ambientata nel cuore della Motor Valley italiana 🇮🇹 Sei episodi, adrenalina pura, aut - facebook.com facebook

Tre vite, un solo obiettivo: non arrendersi. Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza vi aspettano in Motorvalley. Solo su Netflix, dal 10 febbraio. x.com