Neonato ustionato dall' acqua del bollitore muore dopo 50 giorni in ospedale

Un neonato di dieci mesi, gravemente ustionato da acqua bollente, è deceduto dopo 50 giorni di trattamento ospedaliero. L’incidente è avvenuto il 17 novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, in provincia di Taranto. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando l’importanza delle precauzioni domestiche e delle misure di sicurezza per i bambini.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.