Neonato ustionato dall' acqua del bollitore muore dopo 50 giorni in ospedale
Un neonato di dieci mesi, gravemente ustionato da acqua bollente, è deceduto dopo 50 giorni di trattamento ospedaliero. L’incidente è avvenuto il 17 novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, in provincia di Taranto. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando l’importanza delle precauzioni domestiche e delle misure di sicurezza per i bambini.
Fine delle speranze. Non ce l'ha fatta bambino di dieci mesi rimasto gravemente ustionato lo scorso 17 novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, in provincia di Taranto. Il piccolo è morto nel Policlinico di Bari, dove era ricoverato in rianimazione da 53 giorni, e dove.🔗 Leggi su Today.it
Il piccolo Antony non ce l'ha fatta: morto dopo 53 giorni di agonia il bimbo ustionato in casa col bollitore. Indagata la mammaIl piccolo Antony, di appena dieci mesi, è deceduto dopo un ricovero di 53 giorni presso il Policlinico di Bari.
