Neonato di un mese morto nel Lecchese l'autopsia conferma l'ipotesi soffocamento | È stata una tragica fatalità

L'autopsia sul neonato di un mese deceduto nel Lecchese ha confermato l'ipotesi di soffocamento come causa della morte. La verifica scientifica ha stabilito che si è trattato di una tragica fatalità, senza elementi di responsabilità. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di tristezza.

