Neonata con mielomeningocele lombare operata nelle prime ore di vita all' ospedale San Marco

Una neonata con mielomeningocele lombare, operata nelle prime ore di vita presso l’ospedale San Marco di Catania, ha ricevuto un intervento tempestivo e specializzato. Il mielomeningocele è una forma grave di spina bifida che richiede un trattamento immediato per prevenire complicanze. L’intervento è stato eseguito con attenzione e professionalità, offrendo alla piccola una possibilità di sviluppo e qualità di vita.

Una neonata affetta da mielomeningocele, la forma più grave di spina bifida, è stata sottoposta con successo ad un delicato intervento, tempestivo e altamente specializzato, all'ospedale San Marco di Catania. La patologia, causata dalla mancata chiusura del canale vertebrale durante lo sviluppo. San Marco: Successo dell'intervento multidisciplinare tra neurochirurghi, ginecologi e neonatologi su bimba con rara forma di spina bifida. Ospedale San Marco, salvata neonata con la forma più grave di spina bifida. La gestione tempestiva ed efficace di questo raro e complesso caso è stata resa possibile grazie a un approccio multidisciplinare.

