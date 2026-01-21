Nell’immortale segno di Beethoven La Sinfonia Eroica allo Sperimentale

La Sinfonia Eroica di Beethoven rappresenta uno dei capolavori più significativi della musica classica. In occasione della Stagione Sinfonica 20252026, l’Orchestra Sinfonica Rossini propone un’esecuzione di questo celebre brano, inserita nel progetto artistico La musica attorno. L’appuntamento si terrà al Teatro Sperimentale venerdì 23 gennaio alle ore 21, offrendo un’occasione per ascoltare un’opera fondamentale nel contesto musicale.

La Sinfonia Eroica di Ludwig van Beethoven è il fulcro del concerto che vede l’Orchestra Sinfonica Rossini protagonista di uno degli appuntamenti centrali della Stagione Sinfonica 20252026, inserito all’interno del progetto artistico La musica attorno (Teatro Sperimentale, venerdì 23 gennaio, ore 21). Il concerto si colloca nell’ambito del Ciclo Beethoven, progetto pluriennale voluto dalla Rossini e dal suo direttore principale Daniele Agiman. Tra il 1802 e il 1804 Beethoven decise di comporre un’opera che rispecchiasse la grandezza della sua epoca. Pensò di dedicarla a Napoleone Bonaparte, ma in seguito la disconoscerà in un impeto di sdegno, strappando il frontespizio dell’opera, dopo l’incoronazione di Napoleone a imperatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Nona Sinfonia di Beethoven. L’inno alla Pace per le OlimpiadiLa Nona Sinfonia di Beethoven, nota come l’Inno alla Gioia, rappresenta un messaggio universale di pace e fratellanza.

