In Siria, la prospettiva di un’unificazione porta speranze di stabilità e progresso. A Raqqa, le comunità locali confidano in un futuro migliore, anche nel contrasto ai problemi sociali come la diffusione della droga. Mentre le forze governative avanzano, cresce il desiderio di una ricostruzione condivisa, che possa favorire la coesione e il benessere di tutte le regioni coinvolte.

Ahmed al Sharaa aveva promesso che il paese sarebbe stato "purificato per grazia di Dio". Dopo un anno sembra che il governo di Damasco stia facendo progressi nelle aree sotto la sua amministrazione. Ma per mantenere la parola data contro il narcotraffico il presidente dovrebbe riacquistare anche il pieno controllo dell'intero paese Dai festeggiamenti alla violenza. Le proteste nell'ex roccaforte di Assad Raqqa. Mentre le forze governative siriane avanzano, la popolazione araba nel nord-est dice di avere molte speranze di miglioramento sotto una Siria unificata. Tra queste c’è la speranza che ci saranno più opportunità per guadagnarsi da vivere che non comportino il fatto di lavorare come soldato con le Forze democratiche siriane (Sdf) o nel traffico della droga: da tempo una piaga per i siriani durante il regime di Bashar el Assad, il flagello della droga ha colpito duramente anche questa parte del paese negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

