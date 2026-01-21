Nella rissa con Trump sulla Groenlandia la Ue si gioca l’anima se ce l’ha

L’Europa si trova al centro di un dibattito acceso, con implicazioni che vanno oltre la politica internazionale. La discussione sulla Groenlandia e le sue conseguenze mette in evidenza le tensioni e le sfide che l’Unione Europea affronta oggi. In questo contesto, le parole di figure esterne, come il canadese Mark Carney, offrono una prospettiva diversa e riflessiva sulla posizione e sul ruolo dell’Europa nel mondo.

La verità sull’Europa? Poteva dirla solo un non europeo imbevuto di cultura europea come il premier canadese Mark Carney, un banchiere che prima di approdare alla politica è stato governatore della Banca d’Inghilterra e della Banca centrale del Canada. Dello straordinario discorso di Carney davanti alla platea di Davos ha già raccontato benissimo Roberto Vivaldelli in queste pagine e non è il caso di aggiungere nulla. Recupero qui solo uno dei passi più significativi: “Sapevamo che la storia dell’ordine basato sulle regole era parzialmente falsa. Sapevamo che i l diritto internazionale veniva applicato con rigore variabile a seconda dell’identità dell’accusato e della vittima .🔗 Leggi su It.insideover.com

Trump “Se l’Europa dirà no sulla Groenlandia ce ne ricorderemo”Durante il vertice di Davos, Donald Trump ha affermato che, in caso di rifiuto da parte dell’Europa riguardo alla Groenlandia, gli Stati Uniti ricorderanno questa decisione.

Donald Trump a Davos, bordate all'Europa: "Se dite no sulla Groenlandia, ce ne ricorderemo"Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha rivolto alla regione europea alcune dichiarazioni dure, in particolare riguardo alla Groenlandia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

PERCHÈ TRUMP VUOLE LA GROENLANDIA Analisi con Massimiliano Vino

Argomenti discussi: Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa; Trump e il cambio di regime a blocchi: a lui il petrolio, il resto a Rodriguez e ai suoi; Groenlandia, Starmer invita a discutere con calma tra alleati.

Davos e la cena dei miliardari finita nel caos. Fischi e contestazioni al teorico dei dazi di TrumpAlcuni partecipanti avrebbero contestato segretario americano al Commercio, il teorico dei dazi Howard Lutnick. A riportarlo il Financial Times ... msn.com

Trump a Davos: Europa irriconoscibile, non sta andando nella giusta direzioneIl leader Usa ha aperto il suo intervento parlando della dottrina America First davanti al gotha globale DAVOS. L’uragano Donald si è abbattuto su Davos. Il presidente degli Stati Uniti ha scelto il ... lastampa.it

PODCAST | A Davos arriva Trump, fra battute, gaffe e minacce all'Europa (dell'inviato dell'ANSA Domenico Conti) #ANSA https://open.spotify.com/episode/7qaf5bBYkuriFezem9w5EW - facebook.com facebook