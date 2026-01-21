nel libro di capezzuto sogni e scienza

Venerdì 23 gennaio alle 17.30, presso la Libreria Ubik, si terrà la presentazione del libro di Capezzuto

GIOVANI LETTORI. «La dottoressa del cervello» sarà presentato venerdì 23 gennaio alle 17.30 alla Libreria Ubik alla presenza dell’autrice. L’autrice bergamasca Teresa Capezzuto firma il suo nuovo libro «La dottoressa del cervello» per giovani lettrici e lettori, accompagnato dalle luminose immagini create dall’illustratore Manuel Vertemara. Pubblicato da «Il Ciliegio Edizioni», racconta una storia emozionante per aspiranti detective e scienziati. La curiosa Luce indaga sulla misteriosa scomparsa di Ulisse. È il vivace fox terrier bianco e nero della sua amica Jole. Sulle tracce del cane si mobilitano tutti i compagni di classe, in un’avventura che li porterà a incontrare un cervello sul tavolo e persino a conoscere l’incredibile storia della scienziata Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la Medicina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

