Nel comune arriva la bicipolitana | il progetto per collegare la città e i comuni vicini

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la mobilità sostenibile, creando dei veri e propri corridoi ciclabili, attraverso cui unire la città e i comuni limitrofi attraverso tre linee diverse. In questi anni, l’amministrazione Rossi si è dimostrata particolarmente sensibile al tema: finora, infatti, sono stati investiti circa 500mila euro grazie ai fondi del Pnrr, attraverso cui sono state riqualificate molte piste ciclabili. Lo scorso 10 ottobre 2025, invece, è stata inaugurata la nuova velostazione in piazza XXV Aprile, struttura che conta su un parcheggio custodito con 104 posti bici coperti e videosorvegliati.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Milano arriva la «bicipolitana»: approvati i fondi per la segnaletica della piste ciclabili in tutta la cittàA Milano nasce la «bicipolitana», un sistema di segnaletica dedicata alle piste ciclabili per migliorarne l’identificazione e la fruibilità.

Bicipolitana, ok al progetto esecutivoLa giunta di Lugo ha approvato il progetto esecutivo della Bicipolitana della Bassa Romagna, segnando un passaggio fondamentale per la realizzazione dell’itinerario.

