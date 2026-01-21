Recentemente si era speculato su un possibile divorzio, ma le notizie cambiano. L’avvocata di origini indiane Usha Vance, moglie del vicepresidente americano JD Vance, ha annunciato sui social di aspettare il loro quarto bambino. La famiglia Vance si amplia, confermando una notizia che contrasta con le voci precedenti.

L a famiglia del vicepresidente degli Stati Uniti si allarga. Con un annuncio affidato ai social il 20 gennaio, JD Vance e la moglie Usha hanno confermato di essere in attesa del loro quarto figlio. Sarà un maschio e nascerà a luglio. La notizia porta con sé un primato: Usha Vance, che ha compiuto 40 anni lo scorso 6 gennaio, è ufficialmente la prima Second Lady nella storia americana a vivere una gravidanza mentre il marito è in carica. Test di gravidanza: come funziona, quando farlo e quant'è affidabile?. guarda le foto JD e Usha Vance: l’annuncio del quarto figlio. «Siamo lieti di condividere con voi la notizia che Usha è incinta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nei mesi scorsi si era parlato di divorzio imminente. Invece l'avvocata di origini indiane aspetta un bebè dal vicepresidente americano

