Negri torna a sfidare il derby, sottolineando l’importanza di una partita di nervi tra Bologna e Celtic. La sfida con il Celtic, con le sue lunghe e intense battaglie, rappresenta un banco di prova per i calciatori. Segnare contro il Celtic, indossando la maglia dei Rangers, è un momento che può segnare la carriera di un giocatore, testimoniando l’importanza delle emozioni e delle sfide sul campo.

"Che cosa si prova a segnare un gol al Celtic con la maglia dei Rangers? E' un evento che ti può cambiare la carriera. Riuscirci al Celtic Park, poi, ha un sapore ancora più speciale". Sono trascorsi 29 anni da quando il 19 novembre 1997 l'ex rossoblù Marco Negri salì sul trono di Scozia nell' Old Firm (così viene ribattezzato il derby di Glasgow) firmando l'impresa. Anche il Bologna domani sfida il Celtic e forse dal fondo del tunnel in cui si è infilata in campionato la squadra di Vincenzo Italiano conquistare i tre punti sarebbe a sua volta una piccola impresa. Fattibile, però. Negri, come spiega la crisi rossoblù? "Per me è una questione di gambe.

© Sport.quotidiano.net - Negri gioca di nuovo il derby. "Bologna, sarà una battaglia di nervi. Con il Celtic la gara non finisce mai»

