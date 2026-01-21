Neestrup nell’intervallo col Napoli ha mostrato ai calciatori le foto delle grandi rimonte del Copenhagen

Durante l’intervallo della partita tra Napoli e Copenaghen, l’allenatore Jacob Neestrup ha mostrato ai suoi giocatori alcune immagini di grandi rimonte del club danese. La squadra ha poi reagito positivamente, portando a casa un pareggio in una sfida ricca di emozioni. Un’azione che evidenzia l’importanza delle strategie mentali e dell’ispirazione nel calcio di alto livello.

SI è assistiti increduli ieri al pareggio del Napoli contro il Copenaghen. Sotto 1-0 e con un uomo in meno, l’allenatore del FC Copenhagen, Jacob Neestrup, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro e la prestazione della sua squadra è letteralmente cambiata. A raccontarlo dopo la partita lo stesso Neestrup a Berlingske. “Durante l’intervallo ha mostrato ai suoi giocatori le immagini di precedenti partite contro il Manchester United e il Brøndby per infondere fiducia. La gara contro lo United risaliva al 2023: allora l’Fck era sotto 0-2, ma riuscì comunque a vincere 4-3. «Come si vive una situazione del genere per chi è coinvolto? Non è certo una bella esperienza, ma il calcio può cambiare molto rapidamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

