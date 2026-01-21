Nazionale lavoro full time ambizioni | Alberto Mondazzi racconta sacrifici e scelte a RUN2U

Alberto Mondazzi condivide la sua esperienza di atleta professionista e lavoratore full time in Italia. Tra sacrifici, scelte difficili e ambizioni, racconta cosa significa correre forte oggi, mantenendo equilibrio tra passione, impegno e aspettative. Una testimonianza che offre uno sguardo sincero sulla vita di chi affronta sfide quotidiane per raggiungere i propri obiettivi, tra dedizione e realtà.

Cosa significa davvero correre forte oggi in Italia? Allenarsi come un professionista, lavorare come tutti, convivere con aspettative, Nazionale e scelte difficili. In Run2 – Puntata 2 del 2026 entriamo nella storia di Alberto Mondazzi, uno dei fondisti italiani più solidi e meno raccontati. Non solo risultati, ma verità, dubbi e visione di chi corre ai massimi livelli senza smettere di vivere la realtà. Alberto Mondazzi è dunque l’ospite della Puntata N°2 – 2026 di Run2. Fondista azzurro, atleta da 28 minuti sui 10.000 metri, ma anche professionista con un lavoro full time: in questa intervista racconta il lato meno visibile dell’atletica italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

