Nato | negoziato su Groenlandia va avanti

La discussione sulla Groenlandia prosegue con incontri tra la Danimarca, il governo degli Stati Uniti e la Groenlandia stessa. La Nato valuta positivamente i colloqui tra il segretario Rutte e il presidente Trump, considerandoli molto produttivi. I negoziati sulle questioni di sicurezza nella regione artica continueranno, segnando un passo importante nel dialogo multilaterale sulla gestione delle risorse e delle strategie nella zona.

22.40 22.40 Nato:negoziato su Grienlandia va avanti21.52 Iran, fonti ufficiali: 3.117 vittime20.51 Groenlandia, Trump: "Non imporrò dazi"20.32 Meloni: Italia può far molto per Gaza19.58 Maltempo Sud e Isole,si contano i danni19.25 Guterres attacca chi "calpesta diritto"18.28 Groenlandia,"guida"in caso di emergenza17.45 Courmayeur,con sci contro albero: muore Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Nato:negoziato su Grienlandia va avanti Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili». Ma gli Usa vanno avantiLa Groenlandia, già parte della NATO, riceve chiarimenti sulla sua posizione strategica, mentre gli Stati Uniti consolidano la presenza nell’Artico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ATTACCO alla GROENLANDIA: si va in guerra | Avv. Angelo Greco Argomenti discussi: Groenlandia, Nato: Minaccia nell’Artico cresce. Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump; Danimarca dopo il vertice con Usa: Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia; Le notizie di martedì 20 gennaio su cosa succede in Groenlandia; Groenlandia, il negoziato che ridisegna l’Occidente: perché l’Italia guadagna spazio mentre gli equilibri si spostano. La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'A Davos arriva la svolta di Donald Trump sulla Groenlandia: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza ma reclamato un negoziato immediato per il controllo dell'isola, il presidente ha ann ... ansa.it Trump fa marcia indietro sulla Groenlandia: no ai dazi e ottimo accordo con la Nato, scrive il Tycoon su TruthDopo un colloquio con il segretario della Nato, Mark Rutte, il presidente degli Stati Uniti ci ripensa e ammorbidisce le sue posizioni ... rtl.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il «quadro di un futuro accordo» sulla Groenlandia e, più in generale, sull'intera regione artica, affermando di aver sospeso l'im - facebook.com facebook Il discorso di Trump a Davos: “L’Europa si sta distruggendo da sola, la voglio più forte. Negoziati per comprare la Groenlandia, Danimarca ingrata. Guerra in Ucraina Tocca a Ue e Nato…” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.