Nato Trump annuncia l’accordo infinito sulla Groenlandia

Nato a Davos, il presidente Trump ha annunciato un nuovo accordo riguardante la Groenlandia, definito “infinito”. L’intesa prevede l’accesso ai minerali presenti sull’isola e garanzie di cooperazione in caso di attacchi esterni. La notizia rappresenta un punto di svolta nelle relazioni internazionali e nelle strategie di tutela delle risorse naturali. L’accordo sarà oggetto di approfondimenti e analisi nei prossimi mesi.

Davos, 21 gennaio 2026 – Un accordo “infinito”, l’accesso ai minerali, le garanzie di cooperazione in caso di attacco. A margine del World Economic Forum di Davos, in cui Donald Trump ha tenuto un lungo auto-incensatorio discorso – in cui non sono mancate nuove bastonate all’Europa – il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una potenziale svolta nella questione Groenlandia. Un framework da lui definito di lungo termine, anzi “infinito” In un post pubblicato su Truth, Trump parla di “framework di un futuro accordo” “rispetto alla Groenlandia e, in effetti, all’intera Regione artica”. E aggiunge la conseguenza politica più immediata: niente tariffe sui beni provenienti dagli alleati europei, quelle che sarebbero dovute scattare dal 1° febbraio dopo le minacce dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop daziDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale.

Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali.

