Napoli vs Copenaghen 1-1 | Analisi Tecniche e PRM

Analisi tecnica e P.R.M. della partita Napoli-Copenaghen, terminata 1-1 nella settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. In questo approfondimento, esamineremo gli aspetti tattici, le prestazioni individuali e collettive, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro. Un’analisi utile per comprendere le dinamiche di una sfida importante nel contesto europeo, senza sensazionalismi, basata sui dati e sulle evidenze sul campo.

Rivisitiamo tecnicamente Copenaghen-Napoli, 1-1, Uefa Champions League, Settima Giornata della Fase Campionato. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 2-9; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-4; Secondo Tempo, 2-5. Percentuali Realizzative Totali:. 50,00% – 11,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-1). 10?, Hojlund, 19?, Vergara. 20?, Di Lorenzo. 38?, McTominay (Gol, 0-1). Primo Tempo: Copenaghen non pervenuto. Gli Azzurri dominano.

