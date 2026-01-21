Napoli truffa in stile Totò | da insospettabile inquilino venduta casa all' insaputa del proprietario e presi assegni per 95mila euro

A Napoli, un uomo di 44 anni ha messo in atto una truffa ai danni di un proprietario, facendosi consegnare la casa e circa 95.000 euro in assegni. Con la scusa di lavori di ristrutturazione, ha ottenuto i documenti e ha trovato un sosia per sostituirsi al proprietario. La frode è stata scoperta grazie all’intervento del nipote e dei Carabinieri, evitando ulteriori danni.

Napoli, truffa in "stile Totò": da insospettabile inquilino venduta casa all'insaputa del proprietario e presi assegni per 95mila euro. "Vendesi luminoso appartamento vicino allo Stadio Maradona" La Truffa ricorda quella celeberrima orchestrata in TotòTruffa, il film del 1961 firmato da Camillo Mastrocinque con l'istrionico Antonio de Curtis e un fantastico Nino Taranto. Nella scena più iconica del film Totò riusciva a vendere la Fontana di Trevi ad un turista. A Napoli, invece, 65 anni dopo, un isospettabile e incensurato 44enne è riuscito a vendere ad una coppia la casa che aveva in locazione da ormai 4 anni in via Cariteo, a Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona.

