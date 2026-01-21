Napoli torna Insigne? Arriva l’annuncio del procuratore

Il ritorno di Lorenzo Insigne a Napoli è al centro delle speculazioni, con il procuratore che ha recentemente annunciato sviluppi importanti. Dopo anni di successi, il club si trova a dover riconsiderare le proprie strategie di mercato, limitato dalla mancanza di liquidità accumulata in passato. Questa situazione potrebbe influenzare le operazioni future e le decisioni relative alla rosa della squadra, in un contesto di mercato particolarmente complesso.

Il Napoli non potrà sfruttare la liquidità accumulata negli scorsi anni e sarà costretto a fare i conti con il mercato a saldo zero. Per questo motivo, le cessioni hanno una priorità assoluta in questa fase. Subito dopo, la dirigenza azzurra potrà intavolare seriamente alcune trattative in entrata. Il primo a dover lasciare il club dovrebbe essere Lang. Non è detto che la dirigenza lo sostituisca, ma la suggestione legata ad Insigne resta viva. Insigne-Napoli, D'Amico lascia la porta aperta: "Lorenzo è pronto". Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', l'agente di Insigne ha parlato del futuro del suo assistito e di un possibile ritorno a Napoli: "Lorenzo, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista.

