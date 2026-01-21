Napoli-Sassuolo 1-0 | Analisi Tecniche PRM delle gare precedenti

Analizziamo la partita Napoli-Sassuolo 1-0, disputata nella ventunesima giornata di Serie A. Verranno esaminate le principali azioni salienti, con particolare attenzione alle conclusioni pericolose originate dall’interno e nei pressi dell’area avversaria. Inoltre, si valuteranno i dati relativi al P.R.M. delle gare precedenti, fornendo un quadro tecnico accurato e obiettivo sulla prestazione delle due squadre.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Sassuolo, 1-0, Serie A, Ventunesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-2; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 3-1; Secondo Tempo, 1-1. Percentuali Realizzative Totali:. 25,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 33,00% – 100,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 17?, Emas. 17?, Lobotka (Gol, 1-0). 18?, Laurente. 20?, Di Lorenzo. Primo Tempo: gli Azzurri partono forte. Sassuolo aperto al gioco. Secondo Tempo (0-0) 10? Lipani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

