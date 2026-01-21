È stata inaugurata a Villa Pignatelli a Napoli la mostra

Inaugurata la mostra di Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli a Villa Pignatelli di Napoli aperta al pubblico dal 22 gennaio al 2 giugno 2026. La mostra inaugurata oggi alla presenza del Direttore Generale Musei Massimo Osanna, della Direttrice delegata di Palazzo Reale, Tiziana D’Angelo, del Presidente di MetaMorfosi, Pietro Folena, dal Presidente dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati on. Federico Mollicone e dai curatori della mostra Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. Passaggio a Napoli vuole essere il racconto di come, a trent’anni di distanza, i due più noti artisti del pianeta – l’americano Andy Warhol, nato a Pittsburgh, e il britannico Banksy, originario di Bristol – hanno subìto il fascino irresistibile di Napoli, di Partenope, di Pompei, del Vesuvio, e della forza mediterranea e globale di questa grande capitale culturale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, Presentata a Villa Pignatelli la mostra Warhol vs Banksy

Warhol, Bansky e Napoli: dal 16 gennaio a Villa Pignatelli in mostra le opere dei due artistiDal 16 gennaio al 24 maggio 2026, Villa Pignatelli a Napoli ospita la mostra

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoScopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sant'Antimo, aggressione nella villa comunale: due in manette - Napoli Village - Quotidiano di; Anacapri, cinema e banca nei locali del Comune: Così riorganizziamo gli spazi pubblici; Ragazzine aggrediscono una 15enne in villa comunale, i genitori le difendono: Niente scuse, le ha provocate.

Osanna: Napoli città sempre più dinamicaL'articolo Osanna: Napoli città sempre più dinamica proviene da OttoPagine. Sempre bello tornare a Napoli, città sempre più dinamica. Così il direttore dei Musei, Massimo Osanna oggi a Villa ... msn.com

"GAREGGIARE A NAPOLI UN PRIVILEGIO" Presentata a Napoli l'America's Cup 2027 - facebook.com facebook