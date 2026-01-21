Napoli possibile ritorno di un ex giocatore

Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe riservare una sorpresa: il possibile ritorno di Dan Ndoye, ex attaccante del club. La trattativa sembra collegata alle operazioni in corso tra il Nottingham Forest e Luca Lucca. Restano da seguire gli sviluppi, mentre il club valuta le opzioni per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe concludersi con il ritorno di un ex giocatore: Dan Ndoye. L’attaccante potrebbe essere coinvolto nelle trattative che il Nottingham Forest sta facendo per Lucca. Il Napoli non può far mercato se non vende. E quello che incassa potrà spendere. Quindi se dà via Lucca in prestito, evidentemente non potrà che fare un’operazione in prestito.Per questo, occhio a qualche scambio: proprio con il club di Premier. Sean Dyche, il manager del Nottingham, potrebbe dare il via libera per l’addio di Dan Ndoye: come per Lucca, pochi mesi per dare un giudizio negativo. Ndoye è strato strappato proprio al Napoli, con quei 42 milioni versati al Bologna.🔗 Leggi su Dailynews24.it

