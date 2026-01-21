Napoli perchè dopo il Consiglio federale il mercato resta per ora a ' saldo zero' | la situazione

Dopo la riunione del Consiglio federale della Figc, il mercato del calcio italiano rimane invariato, senza variazioni sui trasferimenti o sulle riserve di liquidità dei club. La decisione riguarda la mancata approvazione della richiesta della Lega di Serie A di integrare le riserve di liquidità nel calcolo del Costo del Lavoro Allargato. Questa situazione mantiene stabile il quadro attuale, senza nuove misure o modifiche immediate nel settore.

Il Consiglio Federale della Figc per il momento non ha accettato formalmente la richiesta della Lega di Serie A (che lunedì scorso si era riunita in assemblea) di considerare anche le riserve di liquidità in cassa ai club come elemento valido per il calcolo del Costo del Lavoro Allargato, uno dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ultim’ora Napoli, il mercato resta a saldo zero: i top club italiani hanno detto noIl mercato del Napoli rimane invariato, con nessuna operazione conclusa in questa finestra di mercato.

Leggi anche: Calciomercato Serie A: si sblocca la situazione della Lazio, ora i vincoli colpiscono il Napoli! I partenopei costretti al saldo zero dopo lo stop della Commissione: la spiegazione

