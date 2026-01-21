Napoli non è solo tiktoker trash e criminalità | l'intervento di Borrelli in Parlamento
Nel suo intervento alla Camera, Francesco Emilio Borrelli ha sottolineato come l’immagine di Napoli sia spesso ridotta a stereotipi negativi, come la criminalità e i tiktoker trash. Ha evidenziato l’importanza di valorizzare le molteplici sfaccettature della città, riconoscendo il suo patrimonio culturale, artistico e sociale. Un discorso volto a promuovere una rappresentazione più equilibrata e rispettosa di Napoli, lontana dai pregiudizi e dalle semplificazioni.
In un intervento alla Camera dei Deputati, Francesco Emilio Borrelli si è scagliato contro la solita narrazione che viene fatta di Napoli in Italia e nel mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli non è solo tiktoker trash e criminalità: l'intervento di Borrelli in Parlamento
Non solo dalla Polonia. Ora a Napoli invasione di targhe bulgare
Scuola inagibile e occupazione delle mamme di Ponticelli, il Comune di Napoli dà l'ok all'uso del plesso nuovo non ancora consegnato. Borrelli (Avs): "queste sono le vere mamme che lottano per il futuro della nostra terra non le tiktoker che non mandavano i f
