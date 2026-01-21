Napoli non è solo tiktoker trash e criminalità | l'intervento di Borrelli in Parlamento

Nel suo intervento alla Camera, Francesco Emilio Borrelli ha sottolineato come l’immagine di Napoli sia spesso ridotta a stereotipi negativi, come la criminalità e i tiktoker trash. Ha evidenziato l’importanza di valorizzare le molteplici sfaccettature della città, riconoscendo il suo patrimonio culturale, artistico e sociale. Un discorso volto a promuovere una rappresentazione più equilibrata e rispettosa di Napoli, lontana dai pregiudizi e dalle semplificazioni.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.