A gennaio, il Napoli ha mostrato interesse per un nome noto nel calcio italiano. Si tratta di Dan Ndoye, ex attaccante del Bologna, che potrebbe essere coinvolto nelle trattative tra il Nottingham Forest e Lucca. La possibile operazione segnala una strategia di rafforzamento della squadra, con l’attenzione rivolta a profili già conosciuti nel panorama della Serie A. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa nel mercato invernale.

Nel mercato di Gennaio, il mirino del Napoli è caduto su una vecchia conoscenza. Dan Ndoye, ex attaccante del Bologna, potrebbe essere coinvolto nelle trattative che il Nottingham Forest sta facendo per Lucca. Il Napoli non può far mercato se non vende. E quello che incassa potrà spendere. Quindi se dà via Lucca in prestito, evidentemente non potrà che fare un’operazione in prestito.Per questo, occhio a qualche scambio: proprio con il club di Premier. Sean Dyche, il manager del Nottingham, potrebbe dare il via libera per l’addio di Dan Ndoye: come per Lucca, pochi mesi per dare un giudizio negativo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli,nel mirino una vecchia conoscenza di serie A

Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca è una vecchia conoscenza della Serie A: valutazione da 25 milioni di euro

Napoli, nel mirino una vecchia conoscenza di serie A

