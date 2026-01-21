Il mercato del Napoli si sblocca grazie a una decisione presa da Aurelio De Laurentiis, il quale ha contribuito a superare le difficoltà attraverso un voto decisivo in Lega. Questa scelta potrebbe portare a nuovi sviluppi e opportunità per la squadra, segnando un passo importante nell’attuazione delle strategie di mercato. La situazione resta sotto osservazione mentre si attende una conferma ufficiale sulle prossime mosse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli potrebbe ricevere una spinta importante sul fronte mercato grazie a una mossa strategica di Aurelio De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto un Consiglio Federale Straordinario, convocato su richiesta della Lega, durante il quale verrà discussa una proposta avanzata proprio dal presidente del club azzurro. L’obiettivo è semplice: ottenere il via libera per utilizzare le liquidità accantonate e coprire eventuali spese, superando così il vincolo del saldo zero. La richiesta è stata già messa ai voti tra i consiglieri federali, con un primo responso favorevole: 16 voti a favore, con alcune astensioni importanti come quelle di Juventus, Inter e Roma, mentre il Milan ha espresso parere contrario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, mercato sbloccato grazie a De Laurentiis: decisivo il voto in Lega

Leggi anche: Mercato, il Napoli cambia registro a gennaio: cos’ha deciso De Laurentiis

Leggi anche: Mercato Napoli, De Laurentiis pronto ad un altro sforzo: l’annuncio di Romano

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Napoli, Conte e Simone Inzaghi da rivali ad alleati: Lucca sblocca il mercato, ecco il nuovo bomber; Joao Pedro, no al Pisa: spiega perché non tornerà in Italia; FLASH | Napoli, Lang e Lucca verso la cessione! Accordo con due club per il prestito: si sblocca il mercato in entrata; Calciomercato Napoli: corsia preferenziale per gli azzurri su Valincic grazie a Rrahmani, le ultime | Esclusiva.

Sblocco mercato del Napoli, scontro De Laurentiis con Chiellini e Marotta. I due sperano che la modifica saltiSblocco mercato del Napoli, oggi consiglio straordinario Figc. Scontro in Lega, De Laurentis vs. Chiellini e Marotta contrari alla modifica ... ilnapolista.it

Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e RomaSblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì con i no di Inter, Juventus e Roma. Contrariati Marotta e Chiellini ... ilnapolista.it

Oggi la possibile svolta nel mercato del Napoli Riunione in FIGC voluta da Aurelio De Laurentiis, potrebbero finire le limitazioni per gli azzurri. facebook