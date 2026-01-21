Napoli mercato sbloccato grazie a De Laurentiis | decisivo il voto in Lega
Il mercato del Napoli si sblocca grazie a una decisione presa da Aurelio De Laurentiis, il quale ha contribuito a superare le difficoltà attraverso un voto decisivo in Lega. Questa scelta potrebbe portare a nuovi sviluppi e opportunità per la squadra, segnando un passo importante nell’attuazione delle strategie di mercato. La situazione resta sotto osservazione mentre si attende una conferma ufficiale sulle prossime mosse.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli potrebbe ricevere una spinta importante sul fronte mercato grazie a una mossa strategica di Aurelio De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto un Consiglio Federale Straordinario, convocato su richiesta della Lega, durante il quale verrà discussa una proposta avanzata proprio dal presidente del club azzurro. L’obiettivo è semplice: ottenere il via libera per utilizzare le liquidità accantonate e coprire eventuali spese, superando così il vincolo del saldo zero. La richiesta è stata già messa ai voti tra i consiglieri federali, con un primo responso favorevole: 16 voti a favore, con alcune astensioni importanti come quelle di Juventus, Inter e Roma, mentre il Milan ha espresso parere contrario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
