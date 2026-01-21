Napoli grazie a un sosia vendono la casa all' insaputa del proprietario

A Napoli, due truffatori hanno tentato di vendere una casa utilizzando un sosia del proprietario, senza il suo consenso. Dopo aver incassato una caparra di 95mila euro, sono stati arrestati mentre cercavano di ottenere il saldo finale di 50mila euro. L’operazione ha portato alla scoperta di una frode immobiliare che coinvolge l’inganno e l’uso di un sosia, evidenziando le difficoltà di tutelare i proprietari di fronte a truffe di questo tipo.

Hanno messo in piedi un raggiro degno di una pellicola comica interpretata dal grande Totò che nel film Totòtruffa 62 ha cercato, addirittura di vendere la Fontana di Trevi. Nessun monumento questa volta, ma una casa. A Napoli due truffatori hanno venduto un appartamento all'insaputa del suo legittimo proprietario, il tutto servendosi di un sosia del reale padrone dell'immobile. I carabinieri, allertati dal nipote della vittima che si era accorto dell'inganno, hanno arrestato i due impostori., L'abitazione oggetto del raggiro si trova in via Cariteo, nel quartiere Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Napoli, truffa in "stile Totò": da insospettabile inquilino venduta casa all'insaputa del proprietario e presi assegni per 95mila euroA Napoli, un uomo di 44 anni ha messo in atto una truffa ai danni di un proprietario, facendosi consegnare la casa e circa 95.

Fuorigrotta, vendono la casa senza avvertire il proprietario: 2 persone in manetteA Fuorigrotta, due persone sono state arrestate per aver venduto un appartamento senza il consenso del proprietario.

